Психотерапевт Крашкина: даже внешне идеальная жизнь может привести к выгоранию

Даже внешне благополучная жизнь может привести к эмоциональному истощению, если не остается времени на отдых и радость, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Выгорание — это не реакция на кризис или катастрофу. Это накопленное истощение, когда человек долго живет в режиме „отдаю больше, чем восстанавливаю“. Даже внешне идеальная жизнь может привести к эмоциональному выгоранию, если внутри не остается места для отдыха и удовольствия», — сказала Крашкина.

Она добавила, что чаще всего это случается, когда человек постоянно «включен» — заботится о других, контролирует все, старается быть идеальным в каждой мелочи.

«Когда стираются границы между работой и личным временем — ты вроде дома, но все равно на связи. И когда, несмотря на стабильность, пропадает ощущение смысла: все вроде правильно, а внутри пусто», — отметила психотерапевт.

По ее словам, признаки выгорания проявляются в мелочах: раздражительность без причины, чувство, будто действуешь «на автопилоте».

«Начинаешь откладывать дела, даже те, за которые раньше брался с интересом. Появляется хроническая усталость — спишь, отдыхаешь, а все равно не восстанавливаешься. И часто приходят мысли вроде: „А зачем я вообще все это делаю?“ или „Мне все равно“. Это не лень и не слабость. Это организм говорит: „Стоп. Мне нужно восстановиться“», — предупредила специалист.

Как подчеркнула врач, если вовремя это услышать, то можно избежать настоящего эмоционального выгорания.

10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. Его цель — повысить осведомленность о проблемах психического здоровья в мире и мобилизовать усилия в поддержку укрепления психического здоровья.

