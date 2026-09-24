Врачи Жуковского за почти год провели 6 693 маммографии

Врачи Жуковской областной клинической больницы за почти год провели 6693 маммографии на отечественном цифровом аппарате «Маммо 5МТ». Более 200 исследований выполнили в 3D-проекции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Цифровой маммограф «Маммо 5МТ» работает в городской поликлинике Жуковского почти год. За это время врачи провели 6693 исследования, более 200 из них — в 3D-проекции.

«У аппарата есть такая функция, которая позволяет обследовать молочную железу более точно. Такие обследования назначают при подозрении на онкозаболевания», — рассказала заведующая отделением лучевой диагностики Жуковской больницы Анна Татарникова.

Регулярная маммография помогает выявить рак молочной железы на ранней стадии и вовремя начать лечение. Самостоятельно записаться на исследование могут пациентки старше 40 лет, прикрепленные к поликлинике Минздрава Московской области, если они не проходили маммографию более двух лет.

Аппарат находится в кабинете № 106 на первом этаже городской поликлиники. Запись доступна через портал «Здоровье», по номеру 122, в приложении «Добродел Здоровье» и через чат-бот в МАХ.

Маммограф приобрели в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.