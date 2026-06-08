Врачи в Наро-Фоминске спасли девушку с булавкой в бронхе

Врачи Наро-Фоминской больницы спасли девушку, которая случайно вдохнула портновскую булавку во время шитья. Инородное тело застряло в правом бронхе и могло вызвать внутреннее кровотечение, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Бригада скорой помощи экстренно доставила пациентку в больницу. Девушка держала булавку во рту во время шитья и случайно вдохнула ее. Несмотря на легкий кашель, рентген показал, что острый предмет провалился глубоко в дыхательные пути и застрял в правом бронхе острым концом вверх.

Ситуация была опасной: любое резкое движение или приступ кашля могли привести к повреждению тканей и внутреннему кровотечению. Врачи приняли решение о срочном вмешательстве.

«В операционной под общим наркозом команда специалистов провела ювелирную работу: с помощью бронхоскопа — тонкого зонда с камерой и специальных микроинструментов врачи смогли надежно захватить булавку и аккуратно извлечь ее, не повредив нежную слизистую бронхов», — рассказал заведующий эндоскопическим отделением Леонид Кувшинов.

После операции жизни девушки ничего не угрожает. Она остается под наблюдением врачей и в ближайшее время будет выписана домой.

Медики напоминают, что при проглатывании или вдыхании инородного тела необходимо немедленно вызвать скорую помощь и не пытаться извлечь предмет самостоятельно.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.