Врачи центра интегративной медицины помогли женщине с аллергией

В научно-практический центр интегративной медицины 34-летняя женщина с жалобами на коньюктивит, ринит, приступы астмы, которые она была вынуждена купировать гормональной терапией. Из анамнеза пациентки стало ясно, что жизнеугрожающие симптомы явились следствием сезонной аллергии, которой она страдает уже 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Диагностика на основе биорезонансного воздействия помимо пищевой и дыхательной аллергии выявила и серьезную паразитарную нагрузку на организм женщины», — рассказала директор центра интегративной медицины Наталья Отдельнова.

Пациентке был назначен 12-дневный курс биорезонансной терапии, включающей антигистаминные программы, частоты, направленные на снижение сезонной аллергии, противопаразитарные и детоксикационные частоты.

«По окончании курса лечения пациентка отметила полное купирование приступов астмы без применения гормональных препаратов, остаточные катаральные явления со стороны слизистых оболочек, редкое применения антигистаминных препаратов. Женщина выражает сердечную благодарность врачам центра и продолжает лечения в ожидании полного выздоровления», — отметила врач.

Биорезонансная терапия (БРТ) — это уникальный метод диагностики заболеваний, который позволяет провести тест на наличие инфекций или вирусов, заболеваний органов и систем, а также с помощью частотных колебаний создать индивидуальную программу лечения. За 12 сеансов лечения БРТ нормализуются определенные показатели организма, улучшение которых традиционными методами медицины не столь эффективно. Далее проводится контроль излечения по результатам повторной диагностики.

Основные направления применения БРТ: заболевания нервной системы и органов чувств, расстройства аутистического спектра, посттравматические стрессовые расстройства, вегетативные расстройства с тревожной компонентой, полинейропатии, заболевания сердечно-сосудистой системы, системы кровообращения, органов дыхания, патологии ЖКТ, туберкулез, болевые синдромы различной локализации и генеза, плохо заживающие раны и язвы, хронические заболевания различных органов и систем.

Для достижения ярко выраженной динамики в лечении той или иной патологии необходимо пройти не менее 12 сеансов БРТ. Получить направление на диагностику и лечение можно у любого врача (терапевта, невролога, гастроэнтеролога и др.) учреждений здравоохранения Московской области.

Биорезонансная терапия доступна в центре интегративной медицины, НИКИ детства, ДКЦ им. Л. М. Рошаля и Противотуберкулезном диспансере, а также в медицинских организациях 11 городских округов: Балашиха, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Ногинск, Одинцово, Раменский, Реутов, Солнечногорск, Химки и Электросталь. В этом году количество организаций, где проводится БРТ, планируется увеличить.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что тема здравоохранения в области востребована.

«Регион быстрорастущий, поэтому где-то строим новые медучреждения, где-то усиляем, модернизируем старые», — отметил Воробьев.