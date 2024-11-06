Врачи роддома Подольска провели день открытых дверей для будущих мам

В Подольском родильном доме прошел день открытых дверей, который был посвящен теме «Мягких родов». Медицинский персонал провел для будущих мам ознакомительную лекцию, на которой женщины узнали о мягких родах, которые проходят в ванной и практически не требуют медикаментозного вмешательства, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Также врачи рассказали о необходимых обследованиях новорожденного, и отметили наличие детской реанимации, которая оснащена самым современным оборудованием, позволяющим выхаживать малышей весом от одного килограмма.

«Ребеночек остается с мамой сразу после рождения и проходит все этапы «Золотого часа». Мы сразу реализуем: контакт кожа к коже, отстроченное пережатие пуповины, первое прикладывание новорожденного к груди мамы», — сказал врач-акушер-гинеколог высшей квалификационной категории отделения патологии беременности Юрий Алехин.

Кроме того, в здании родимого дома есть отделение второго этапа выхаживания новорожденных — в нем 20 коек, рассчитанных на детей вместе с матерями. Там ребенок, рожденный раньше срока, проходит медобследование, наблюдение и при необходимости лечение.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.