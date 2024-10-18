Врачи Подмосковья выступили на Международной медицинской конференции

16-17 октября в Москве на базе агентства стратегических инноваций проведена масштабная международная конференция «Стратегии развития современной медицины в странах БРИКС», на которой выступили с докладами известные врачи, руководители медицинских организаций стран БРИКС, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Конференция проводилась по инициативе Международного консорциума «Университет Здоровья БРИКС». Обсуждался уникальный опыт организации медицинских служб, исследовательской работы в различных направлениях в странах БРИКС, лечения, в том числе методами интегративной и традиционной медицины.

Заместитель директора центра «Ясенки» Анна Фомина и врач-невролог Алексей Голюков рассказали об организации медико-социальной реабилитации раненых участников СВО, а так же об эффективности использования методов рефлексотерапии, биоакустической коррекции головного мозга и биорезонансной терапии.

По итогам международной конференции принята резолюция, в которой отражены основные направления развития медицинской, научно исследовательской и образовательной деятельности под эгидой «Университета Здоровья БРИКС».

«Благодарим председателя экспертного совета Светлану Нестерову за приглашение к участию. Огромный опыт, которым поделились представители медицинских сообществ и организаций стран БРИКС позволит нам расширить направления медицинской помощи раненым участником СВО. Также надеемся, что и наш опыт был интересен уважаемым коллегам. Впереди — большой путь развития сотрудничества с «Университетом Здоровья БРИКС», — сказала Фомина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.