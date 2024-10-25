Врачи Подмосковья спасли жизнь тройне

24 октября в адрес специалистов Люберецкого родильного дома и Детской больницы Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступило трогательное благодарственное письмо от пациентки с просьбой поделиться ее историей, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Пять лет назад, на шестой неделе беременности, женщина с кровотечением была экстренно госпитализирована в Раменскую больницу. После необходимых исследований врачи установили, что у женщины многоплодная беременность тремя плодами. В связи с угрозой преждевременных родов ее положили на сохранение.

На 32-й неделе, после отхождения вод, пациентку перевели в Люберецкий родильный дом для экстренной операции кесарева сечения. На свет появились трое крох: Ксения весом 1400 граммов, Артем — 1600 граммов и Данила — 1340 граммов. Малышей немедленно перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных (ОРИТ I-й этап), где им была оказана необходимая помощь.

«В нашем центре есть все возможности для благополучных родов у таких пациенток. И если это происходит преждевременно, технические возможности двух наших реанимаций первого и второго этапов позволяют выхаживать и поэтапно оказывать всю необходимую медицинскую помощь новорожденным детям», — прокомментировала главный врач МОЦОМДа, д. м. н., заслуженный врач РФ Татьяна Мельник.

Через неделю новорожденные были переведены в Детскую больницу МОЦОМДа, где им предстояло продолжить свой путь к выздоровлению. Всего малыши провели в центре два месяца, во время которых их здоровье стабилизировалось, они набрали свой естественный вес и вскоре были выписаны домой, полные сил и здоровья.

В день своего пятилетия, мама детей выразила безмерную благодарность всем врачам, которые спасали ее детей и заботились о них. С особой теплотой она вспоминает тот момент, когда выписка совпала с концом декабря, и говорит о том, что эта дата навсегда останется для них с мужем самым дорогим новогодним подарком.

В Московской области за организацию профилактических мероприятий среди населения отвечает министерство здравоохранения. Это в том числе выезды узкопрофильных специалистов на отдаленные территории региона, организация осмотров на предприятиях. Особое место занимает пропаганда диспансеризации, помогающей выявить серьезные заболевания на начальной стадии. Она включает: осмотр врача, анализы крови, антропометрию, онкоскрининги, ЭКГ, измерение внутриглазного и артериального давления. Летом ее можно пройти в выездных медицинских пунктах на входе в парки. Свыше 1 млн жителей Подмосковья прошли бесплатную диспансеризацию в 2024 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.