Врачи Подмосковья рассказали, как отличить аллергию от простуды

Аллергия может возникнуть не только весной или летом из-за цветущих растений, но и в морозные зимние дни. Как отличить симптомы аллергии от ОРВИ, рассказали врачи НИКИ детства, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Симптомы аллергии и простуды очень похожи: насморк, чихание, иногда кашель. Однако причины этих симптомов разные. В первом случае причина — аллергены, во втором — вирусы и бактерии. Простуда обычно проходит за пару недель, а аллергия может продолжаться месяцами. Отличительными симптомами аллергии может стать: частое чихание, насморк с прозрачными выделениями или заложенность носа, особенно при наличии провоцирующего фактора, такого как цветение растений, контакт с домашней пылью или с животными», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Еще одной, нередко связанной с аллергией неприятной ситуацией может стать обострение атопического дерматита. Он характеризуется покраснением кожи, ее сухостью, шелушением и растрескиванием.

«Наиболее точным методом диагностики сегодня считается аллерготестирование и консультация аллерголога для правильной интерпретации анализов. С его помощью можно не только подтвердить или исключить наличие аллергии, но и точно определить провоцирующие ее факторы. На предплечье ребенка наносят капли с аллергенами, затем делают небольшие царапины или неглубокие уколы скарификатором, без повреждения кровеносных сосудов. Если у ребенка есть аллергия на какое-либо вещество, реакция проявится почти сразу — за 10-20 минут», — рассказала врач-аллерголог НИКИ детства Алена Бондаренко.

При первых подозрениях на аллергию важно незамедлительно обратиться к врачу. Специалист проведет диагностику и подберет соответствующее лечение. На портале «Детство» опубликовано обучающее видео «К этому должен быть готов каждый. Аллергия или как мы живем в неизвестности». В нем врачи НИКИ детства рассказали, как проявляется аллергия, как оказать первую помощь при аллергической реакции, какие экстренные лекарства должны быть в домашней аптечке, на прогулке и в отпуске, когда нужно обращаться к врачу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.