Врачи Подмосковья дали рекомендации по использованию гаджетов детьми

Офтальмологи НИКИ детства предупредили о росте жалоб на синдром сухого глаза и ложную близорукость у детей в Подмосковье и напомнили о правилах безопасного использования гаджетов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Специалисты НИКИ детства отмечают, что в последние годы увеличилось число обращений с жалобами на «синдром сухого глаза» и ложную близорукость у детей. При этих состояниях ребенок ощущает сухость и «песок» в глазах, а из-за перенапряжения глазных мышц временно снижается острота зрения при взгляде вдаль.

Офтальмологи напоминают, что детям до 2 лет гаджеты полностью противопоказаны. В возрасте от 3 до 5 лет пользоваться ими можно не более 15 минут в день, школьникам — до 1,5–2 часов с обязательными перерывами.

«Полностью исключать гаджеты из жизни современного ребенка не стоит, но необходим строгий родительский контроль. Расстояние от глаз до экрана должно составлять не менее 30–40 см. Длительная фиксация взгляда на близком расстоянии приводит к перенапряжению мышц, сухости глаз и риску развития близорукости. Освещение также играет важную роль», — пояснила врач-офтальмолог НИКИ детства Оксана Редько.

По ее словам, резкий контраст между ярким экраном и темной комнатой вызывает дополнительную нагрузку на глаза, что может привести к рези, покраснению и головной боли.

Специалисты советуют соблюдать правило «20-20-20»: каждые 20 минут делать перерыв на 20 секунд и переводить взгляд на предмет на расстоянии около 6 метров. Родителям также рекомендуют чаще предлагать детям настольные игры, прогулки, спорт и творческие занятия.

Если ребенок начал щуриться, часто тереть глаза или подносить книгу слишком близко к лицу, необходимо обратиться к врачу. Дополнительные рекомендации педиатра НИКИ детства о цифровой зависимости размещены в официальном видео института.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.