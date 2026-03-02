Врачи НИКИ детства в Подмосковье объяснили роль детского гинеколога

Врачи НИКИ детства напомнили жителям Подмосковья о важности профилактических визитов к детскому гинекологу. С 2 по 8 марта проходит неделя Минздрава, посвященная ответственному отношению к беременности, и специалисты подчеркнули, что репродуктивное здоровье формируется с детства, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Специалисты отмечают, что забота о будущем материнстве начинается задолго до планирования беременности — с внимательного отношения к здоровью девочки. Профилактический прием у детского гинеколога помогает вовремя выявить возможные нарушения и дать рекомендации по гигиене, режиму и питанию.

Первичный прием проходит бережно и с учетом возраста ребенка. Врач проводит беседу с родителями и девочкой, отвечает на вопросы. Осмотр выполняется без использования зеркал — зачастую достаточно визуальной оценки и УЗИ через переднюю брюшную стенку. При необходимости специалист назначает дообследование.

Профилактические визиты рекомендуются в 1 год для исключения врожденных особенностей, в 3 года — перед детским садом, в 7 лет — перед школой, а также в 12–14 лет — в период подготовки к первой менструации. Поводом для внепланового обращения могут стать зуд, покраснения, необычные выделения, боли внизу живота, отсутствие менструации к 15 годам или признаки преждевременного полового развития до 8 лет.

«Будущее материнство начинается еще в детстве с правильного физического развития девочки и правильного питания», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Ранняя диагностика позволяет предотвратить спайки, хронические воспалительные процессы и нарушения менструального цикла. Здоровье, заложенное в детстве, становится ресурсом на всю жизнь.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.