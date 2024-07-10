Врачи НИКИ детства рассказали об успешном лечении гемангиомы у детей

Гемангиомы новорожденных пугают многих родителей, которые с ними сталкиваются. Эти новообразования очень коварны. Из маленькой точки, которая появляется на второй неделе жизни, они могут разрастаться в гигантские пятна. А когда оно находится в видимой зоне, особенно на лице, в области глаз — это неминуемо влечет за собой ряд проблем, как со зрением, так и с общением в детском коллективе. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Отделение кардиологии НИКИ детства давно и успешно лечит младенческие гемангиомы. На сегодняшний день в Институте детства наблюдаются более 180 детей с этими доброкачественными образованиями. 76 детям уже отменена терапия, так как удалось полностью избавиться от гемангиомы. Мы используем современную терапию таких новообразований. Когда к нам поступает ребенок, мы оцениваем размеры гемангиомы, возраст и вес маленького пациента, начинаем с маленькой дозы, постепенно ее увеличивая», — рассказала главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.

Три недели ребенок проходит лечение в отделении кардиологии. Далее через три месяца врачи ждут маленького пациента на контроль, оценивают как ведет себя гемангиома. Если требуется, то снова проводится курс терапии. В среднем сроки лечения этого образования составляют от 3 до 9 месяцев.

«Несвоевременное начало лечения гемангиомы может привести к развитию различных осложнений. Это образование может травмироваться, вызвать кровотечение. Кроме того, если гемангиома находится на лице, то ребенок будет испытывать дискомфорт, который неминуемо приведет к психологическим проблемам», — добавила врач-кардиолог Патимат Хиштилова.

До недавнего времени для лечения таких образований применялись хирургические методы или назначались гормональные препараты, что неизбежно влекло за собой развитие большого количества побочных эффектов. Сегодня в Институте детства успешно применяется консервативная лекарственная терапия, которая назначается даже самым маленьким пациентам. В результате гемангиомы уменьшаются и просто «растворяются».

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.