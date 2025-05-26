Врачи НИКИ детства рассказали о вреде третичного курения для детей

С 26 мая по 1 июня в России неделя отказа от табака в честь Всемирного дня без табака, который отмечается 31 мая. Курение наносит огромный урон здоровью не только курящего, но и здоровью всей семьи, особенно детей. Врачи Научно-исследовательского клинического института детства напомнили родителям о скрытой угрозе «третичного курения», которое вредит ребенку не меньше, чем пассивное. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Третичное курение — это воздействие табачных токсинов, которые оседают на одежде, волосах и коже курильщиков, а также на поверхностях в помещениях, где курили. Эти токсины могут вызывать различные заболевания у детей, в том числе синдром внезапной детской смерти, сердечно-сосудистые нарушения, респираторные заболевания, астму, хроническую обструктивную болезнь легких, отиты, нарушение функции почек и др.», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Особенно уязвимы к воздействию третичного курения новорожденные и дети младшего возраста, поскольку их дыхательная система еще не полностью сформирована.

«Для защиты детей от воздействия третичного курения часто советуют воздержаться от курения в помещениях, где находятся дети. По возможности курить только на открытом воздухе, вдали от детей. После курения менять одежду и принимать душ, чтобы минимизировать количество токсинов на коже и одежде. Регулярно проветривать помещения и проводить влажную уборку, чтобы уменьшить концентрацию табачных токсинов в воздухе и на поверхностях. Но единственный метод снижения вреда от табачного дыма только полный отказ от курения», — добавила врач-аллерголог, пульмонолог НИКИ детства Ольга Замышляева.

Врачи НИКИ детства призывают всех родителей быть внимательными к здоровью своих детей и принимать меры для минимизации воздействия третичного курения. Не позволяйте посторонним курить возле вашего ребенка. Чтобы не подвергать здоровье детей опасности, позволить им расти и развиваться в чистом пространстве, сделайте свою семью зоной свободной от сигаретного дыма. Так вы продлите жизнь не только своим детям, но и себе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.