Врачи НИКИ детства рассказали, как помочь ребенку справиться с укачиванием в транспорте

С наступлением сезона отпусков и поездок многие семьи планируют путешествия на автомобиле. Однако иногда радость от поездки может быть омрачена из-за укачивания ребенка в транспорте. Как помочь свести к минимуму неприятные симптомы, рассказали врачи НИКИ детства. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Укачивание, или кинетоз, происходит из-за конфликта между зрительной информацией — неподвижный салон авто, и сигналами от вестибулярного аппарата, который регистрирует движение. Этот диссонанс может приводить к появлению тошноты, рвоты, головокружения, головной боли и повышенной потливости», — пояснила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Чтобы облегчить состояние ребенка при укачивании, можно воспользоваться следующими рекомендациями. В автомобиле лучше посадить ребенка на среднее место, где меньше всего ощущается движение. В автобусе или поезде выбирайте места у окна, чтобы ребенок мог смотреть вперед и видеть горизонт — это помогает снизить ощущение укачивания.

«Отвлекайте ребенка. Предложите ему интересные занятия, которые помогут отвлечься от ощущения укачивания. Это могут быть игры, книги, аудиосказки. Не следует кормить ребенка перед поездкой жирной или острой пищей. Стоит воздержаться от молока и газированных напитков и ни в коем случае не перекармливать. Не давайте ребенку планшет или телефон во время поездки — это может привести к тому, что его укачает. Во время поездки обеспечьте ребенка свежим воздухом — включите кондиционер или откройте окна», — добавил врач-педиатр НИКИ детства Георгий Цуркин.

Не забудьте взять питьевую воду. Положите с собой кислые леденцы или напитки с кислым вкусом: ягодный морс, апельсиновый сок — это усилит выработку слюны и уменьшит чувство тошноты. Если вы путешествуете на автомобиле, делайте регулярные остановки, чтобы ребенок мог выйти из машины, размяться и подышать свежим воздухом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на съезде детских врачей Московской области. Он отметил ценность того, что в мероприятии принимают участие люди интересующиеся, люди, которые хотят учиться, развиваться и обмениваться опытом.

«Очень рад видеть в этом зале наших уважаемых, дорогих, очень ценных врачей, специалистов, профессионалов, людей, которые посвятили свою жизнь заботе о детях с первого дня, лечению, спасению», — сказал Воробьев.