Врачи НИКИ детства приняли участие в форуме «5П детская медицина в Гомеле»

Второй научно-образовательный международный форум «5П детская медицина в Гомеле» начал свою работу в Республике Беларусь. В центре внимания — новейшие достижения детской медицины, ключевые темы в организации медицинской помощи детям. Открыли форум ректор Гомельского государственного медицинского университета, профессор Игорь Стома и заместитель директора НИКИ детства по клинико-организационной работе, профессор Лолита Пак. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы представили коллегам доклад о трендах биологической безопасности в России и в мире. Она включает в себя контроль инфекционных заболеваний, лабораторную безопасность, эпидемиологический надзор, обучение персонала и многое другое. Первоочередная задача врачебного сообщества — выстраивание доверительных отношений с пациентами для того, чтобы они строго придерживались терапии», — отметила Пак.

Главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации Минздрава Московской области, руководитель учебного центра НИКИ детства Екатерина Паснова представила доклад «Инновационные технологии в реабилитации у детей». Специалист особо подчеркнула необходимость внедрения современных методик и разработок в детскую реабилитацию, так как они помогают быстрее восстановится маленьким пациентам и не потерять качество жизни.

«В современном здравоохранении реабилитационная служба стала неотъемлемой частью любого медицинского учреждения. И здесь особое внимание мы уделяем стационар замещающим технологиям, чтобы ребенок не проводил долгое время вдали от семьи. Мы стремимся организовать процесс реабилитации как можно ближе к дому пациента. Родители также активно включаются в процесс восстановления ребенка и становятся нашими партнерами», — отметила Паснова.

В работе форума «5П детская медицина в Гомеле», соорганизатором которого выступил НИКИ детства, принимают участие ведущие ученые, детские врачи — специалисты, представители медицинских вузов и научных учреждений Российской Федерации, Республики Беларусь, Казахстана и Узбекистана.

Консорциум «5П Детская медицина» был создан в 2020 году и на сегодняшний день объединяет 13 ведущих медицинских учреждений России и стран СНГ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг – все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.