Врачи НИКИ детства Подмосковья спасли девушку, которая довела себя до анорексии

В отделение гастроэнтерологии Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства поступила 17-летняя девушка. При росте 160 см она весила всего 40 кг. Мама подростка жаловалась на отсутствие аппетита у девочки, слабость, выпадение волос, головокружение и нарушение менструального цикла. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Из опроса пациентки мы узнали, что девушка всегда была склонна к полноте и стремилась похудеть. Около года назад она начала активно следить за своим питанием: исключила из рациона высококалорийные продукты, а также увеличила физическую активность. Постепенно она стала ограничивать себя в еде все больше и больше, пока не начала отказываться от пищи практически полностью», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Подростку были проведены все необходимые исследования для исключения возможных патологий, которые могли влиять на потерю веса. По результатам диагностики подтвердилось расстройство пищевого поведения.

«Проблема избыточного веса у детей возникает из-за несоответствия калорий, поступающих в организм, и их расхода, а также переедания и снижения двигательной активности. А вот генетическая предрасположенность встречается крайне редко. Если у ребенка есть лишний вес, то не рекомендуется самостоятельно назначать диету. Неправильный подбор диеты может быть опасен для здоровья ребенка. Лечение и индивидуальные рекомендации по питанию должен назначить только специалист», — добавила заведующая отделением гастроэнтерологии НИКИ детства Асылай Токтоматова.

Для нормализации работы организма и устранения сопутствующих нарушений гастроэнтерологи НИКИ детства назначили пациентке внутривенную заместительную парентеральную терапию — введение лекарственных средств в организм, при которых они минуют желудочно-кишечный тракт.

Кроме того, для коррекции искаженного восприятия своего тела и пищевого поведения назначили семейную и индивидуальную психотерапию. Дополнительно девочке прописали диетотерапию для постепенного увеличения калорийности рациона и восстановления нормального питания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.