Врачи НИКИ детства Подмосковья рассказали о профилактике гипертонии у детей

С 12 по 18 мая в России проходит Неделя борьбы с артериальной гипертензией. Повышенное давление может встречаться не только у взрослых, но и у детей. В детском возрасте гипертония может наблюдаться без причины, так и говорить об имеющейся патологии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Зачастую артериальное давление повышается из-за различных заболеваний. К таким причинам относятся болезни почек, эндокринные нарушения, опухоли и сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, высокое давление может быть побочным эффектом от приема лекарств, например, гормональных препаратов или средств от насморка. Также артериальная гипертензия может иметь генетическую природу», — перечислила директор Научно-исследовательского клинического института детства, профессор Нисо Одинаева.

Основные признаки повышенного давления у детей: головокружение, головная боль, снижение остроты зрения, рвота, носовые кровотечения, может появляться резкое чувство страха, потливость.

«Родителям необходимо следить за состоянием здоровья ребенка, чтобы вовремя принять меры и предотвратить возможные осложнения. Для этого полезно ориентироваться на таблицы норм артериального давления, соответствующие возрасту ребенка. Длительное течение артериальной гипертензии без лечения может привести к серьезным последствиям, включая инсульт или инфаркт», — добавила врач-кардиолог НИКИ детства Наталья Гусева.

Чтобы предотвратить повышение артериального давления у ребенка, рекомендуется: избегать стрессов, снизить учебную нагрузку, соблюдать четкий режим дня, чаще гулять на свежем воздухе, увеличить физическую активность, особенно для детей, ведущих малоподвижный образ жизни. Также важно обеспечить ребенку полноценный сон продолжительностью не менее 8 часов, сбалансированное питание с минимальным количеством поваренной соли. Если у ребенка есть избыточный вес, необходимо постепенно снижать массу тела.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.