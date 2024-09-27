Врачи НИКИ детства Подмосковья предупредили об опасности узлового зоба у детей

Главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева рассказала, что узловым зобом у детей называют состояние, при котором в щитовидной железе появляются образования, именуемые «узлами». Основная причина образования — йододефицит в организме, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Появление таких узлов в большинстве случаев — реакция клеток щитовидной железы на дефицит йода. Это крайне нужный элемент, из которого клетки щитовидной железы „создают“ свои гормоны. Узлов щитовидной железы может быть несколько, они могут быть разными по размеру. Но, к счастью, большинство узелков абсолютно не опасны и являются доброкачественными, никак не влияя на качество жизни и ее продолжительность, а потому не требуют лечения», — отметила Одинаева.

Однако если у ребенка выявлен такой узел, то необходимо пройти обследование для исключения двух главных рисков, которые могут привести к проблемам со здоровьем.

«Первый риск связан с тем, что некоторые узлы могут начать производить слишком много гормонов, что приведет к их переизбытку в организме и как следствие токсичного влияния на организм. Такое состояние называется тиреотоксиокоз. Он может привести к потливости, чувству жара, дрожанию рук, тахикардии, эмоциональной нестабильности, мышечной слабости, а также к потере веса у ребенка даже при хорошем аппетите, ухудшению памяти и так далее. Второй риск — онкология щитовидной железы», — добавила врач-эндокринолог НИКИ детства Асиет Тлиф.

Врачи НИКИ детства призвали родителей при выявлении узла щитовидной железы у ребенка в кратчайшие сроки проконсультироваться со специалистом. Эндокринолог примет решение о необходимости проведения дополнительных исследований, чтобы убедиться, что узел доброкачественный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.