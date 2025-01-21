Врачи НИКИ детства Подмосковья предупредили о вреде мягких игрушек в кроватке

Мягкие игрушки, которые в изобилии дарят детям, нередко оказываются в их кроватке. Иногда родители кладут плюшевого мишку рядом с малышом, а иногда ребенок сам берет любимую игрушку в кровать, чтобы обнимать ее ночью. Но привычка спать с мягкими игрушками может навредить здоровью, предупреждают врачи НИКИ детства. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Дети часто берут любимую игрушку с собой на улицу, в поликлинику, не расстаются с ней в магазине, транспорте, песочнице, на детской площадке. При этом ворс синтетической игрушки собирает пыль, грязь, а также накапливает статическое электричество. В ткани и наполнителе со временем появляются пылевые клещи и микроорганизмы. Сон в обнимку с таким плюшевым мишкой может вызвать аллергические реакции, ринит и кишечные расстройства, ведь игрушка находится близко к лицу ребенка, в том числе ко рту», — отмечает директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Кроме того, есть риск заболеть ОРВИ, контагиозным моллюском или пиодермией, предупредила специалист. По этой причине следует тщательно чистить, стирать и дезинфицировать мягкие игрушки, в том числе после возвращения с улицы или из медицинского учреждения.

«При выборе мягких игрушек лучше останавливаться на изделиях из натуральных материалов с коротким ворсом или без него. Важно, чтобы материалы, включая наполнители, красители и декоративные элементы, соответствовали стандартам качества. Попросите родственников и друзей не дарить ребенку плюшевые игрушки слишком ярких, «кислотных» цветов, так как в некоторых красителях могут содержаться вредные для детей вещества — свинец и кадмий», — заключила главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева.

Даже если вы уверены в качестве плюшевого мишки и в том, что он достаточно чистый, не нужно класть его ребенку в кровать. Если мягкая игрушка будет в кровати ребенка во время сна, это может привести к трагедии. Из-за нее ребенок рискует задохнуться, поэтому важно следить за тем, чтобы постель оставалась пустой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.