Врачи нашли забытый дренаж в печени пациентки через 10 лет после операции

Врач ультразвуковой диагностики обнаружила в печени у пожилой пациентки дренаж, забытый после перенесенной ранее операции, сообщили РИАМО в Скандинавском центре здоровья.

Женщине 72 года. На протяжении 10 лет она обращалась к врачам с жалобами на боли в животе, тошноту и периодическое повышение температуры до 37,7 градуса. УЗИ проходила не реже двух раз в год. Образование в брюшной полости неоднократно трактовалось как киста печени, также высказывались предположения о паразитарной инфекции, однако лабораторные анализы не подтверждали ни один из вариантов.

Сложности возникли в 2015 году, когда женщине провели двухэтапную операцию по поводу острого холецистита (воспаления желчного пузыря): сначала был установлен дренаж в желчный пузырь, затем проведена холецистэктомия (удаление желчного пузыря). После вмешательства пациентка продолжила жить обычной жизнью, но боли не прекращались.

Выяснить истинную причину хронических симптомов удалось только спустя 10 лет — на плановом УЗИ в Скандинавском центре здоровья. Врач ультразвуковой диагностики Елена Дедовец обнаружила в печени и подпеченочной области трубчатое инородное тело, которое ранее ошибочно принимали за кисту. Как оказалось, это был дренаж, забытый в брюшной полости после хирургического вмешательства.

Дренаж провоцировал хроническое воспаление и скопление жидкости вокруг него. После постановки точного диагноза пациентке провели операцию по удалению инородного тела. Сразу после вмешательства состояние женщины улучшилось, жалобы исчезли.