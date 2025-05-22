Врачи МОЦОМД рассказали будущим мамам, как рожать без боли и страха

В Московском областном центре охраны материнства и детства (МОЦОМД) для будущих мам, состоящих на учете в женских консультациях, прошла лекция-семинар, посвященная современным методам обезболивания родов и техникам снижения тревожности перед родами. Мероприятие проходило в рамках школы материнства и было направлено на повышение информированности беременных женщин о доступных возможностях родов без боли и страха, а также на создание позитивного настроя перед предстоящим событием. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В ходе лекции перинатальный психолог центра Лилия Иващенко подробно рассказала о различных методах обезболивания, включая эпидуральную анестезию и немедикаментозные способы, такие как дыхательные техники, массаж и ароматерапия. Особое внимание было уделено преимуществам и недостаткам каждого метода, а также показаниям и противопоказаниям к их применению. Кроме того, специалист МОЦОМД провела практическое занятие по освоению техник релаксации и дыхания, которые помогают справиться с болью и тревогой во время родов. Будущие мамы научились техникам визуализации, самомассажа и правильного дыхания, которые позволяют им чувствовать себя более уверенно и контролировать процесс родов.

«Такие мероприятия регулярно проводятся в нашем центре и пользуются большой популярностью среди беременных женщин. Они позволяют развеять распространенные мифы о родах, предоставить объективную информацию о доступных возможностях обезболивания и научить эффективным методам самопомощи», — отметила перинатальный психолог Лилия Иващенко.

В рамках школы материнства лекции и семинары перинатального психолога в МОЦОМД проводятся еженедельно, кроме первой недели месяца. Место проведения — женская консультация N2, расположенная по адресу: Люберцы, улица Толстого 19/2. Все встречи направлены на то, чтобы каждая будущая мама могла получить квалифицированную помощь и поддержку в период беременности и родов. Следите за анонсами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

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