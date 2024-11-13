Врачи МОЦОМД прооперировали ребенка с непроходимостью пищевода

В Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступил новорожденный мальчик с атрезией пищевода. При этой патологии пищевод развивается не до конца и заканчивается слепо, что означает полное отсутствие возможности кормления ребенка, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Однако это лишь одна из опасностей заболевания. В большинстве случаев ниже зоны слепого конца пищевода формируется свищ, маленькое соустье, которое соединяет пищевод и трахею. Наличие такого свища опасно тем, что происходит постоянное попадание слюны из пищеварительного тракта в трахею, что быстро приводит к развитию тяжелых форм пневмонии.

«При данной патологии лечение может быть только хирургическим. В ходе операции мы восстановили правильную анатомию пищеварительного тракта ребенка. Теперь здоровью и жизни мальчика ничто не угрожает. Раньше подобные операции выполняли открытым доступом. Приходилось вскрывать грудную полость, разводить мышцы и ребра. Это формировало большую операционную рану, что было травматично для ребенка и требовало длительной реабилитации. В настоящее время мы используем эффективные методы, которые позволяют проводить малотравматичные операции с минимальным вмешательством. После них дети быстрее и легче восстанавливаются», — рассказал заведующий отделением хирургии новорожденных Михаил Рехвиашвили.

После операции ребенок прошел реабилитацию в условиях стационара. В настоящее время он выписан домой на амбулаторное лечение. Мальчик находится на грудном вскармливании, активно прибавляет в весе и развивается соответственно своему возрасту.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.