Врачи МОНИИАГ провели 55 внутриутробных операций в Подмосковье с начала года

Врачи МОНИИАГ имени В. И. Краснопольского провели 55 внутриутробных операций в Подмосковье с начала 2026 года. Это единственное учреждение региона, где выполняют такие вмешательства, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Внутриутробные операции проводят во время беременности, чтобы скорректировать некоторые врожденные пороки развития и тяжелые осложнения. Из 55 вмешательств, выполненных в МОНИИАГ с начала года, 37 составили переливания крови плоду.

«Такие вмешательства требуют высокой квалификации врачей и участия специалистов разных профилей. Благодаря развитию фетальной хирургии мы можем оказывать медицинскую помощь еще во время беременности и предотвращать тяжелые осложнения», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Переливание проводят при тяжелой анемии плода. Она может возникнуть из-за резус-конфликта, внутриутробного кровотечения, некоторых генетических нарушений, инфекций у матери, а также опухолевых процессов плаценты или плода.

«Внутриутробному переливанию крови предшествуют тщательная диагностика и подготовка. Специалисты подбирают донорский материал, после чего выполняют процедуру под ультразвуковым контролем», — рассказал директор МОНИИАГ Роман Шмаков.

После переливания врачи повторно берут пробу крови плода, чтобы оценить результат. Операции проводит команда специалистов разных профилей. Пациенткам с резус-конфликтной беременностью в МОНИИАГ помогают почти 10 лет.

Информация о системе родовспоможения размещена на портале «Стань мамой в Подмосковье». Бесплатную консультацию можно получить ежедневно с 8:00 до 20:00 в едином кол-центре по телефону +7 (800) 550-30-03. В регионе реализуется нацпроект «Семья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.