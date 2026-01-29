Фото - © ДКЦ им. Л. М. Рошаля

сегодня в 15:00

Врачи КДЦ «Ромашка» в Подмосковье спасли 11-месячного мальчика с аритмией

В Консультативно-диагностическом центре «Ромашка» в Подмосковье экстренно помогли 11-месячному ребенку с опасным нарушением сердечного ритма, сообщает пресс-служба Миздрава региона.

Врачи КДЦ «Ромашка» выявили у 11-месячного мальчика предсердно-желудочковую блокаду второй степени во время планового приема. Это состояние характеризуется периодическим пропуском сердечных ударов и может привести к кислородному голоданию и остановке сердца без своевременной помощи.

По словам заведующей детским отделением Регины Эдуардовны, за месяц до обращения ребенок перенес грипп с осложнением в виде острого тонзиллита. Вирусная инфекция создала нагрузку на сердечно-сосудистую систему и могла спровоцировать воспаление сердечной мышцы.

Специалисты центра оперативно провели консилиум и госпитализировали мальчика в Детский научно-клинический центр имени Л.М. Рошаля. Заведующая кардиологическим отделением Альфия Дроздова отметила, что врачи провели комплексную оценку состояния кровообращения, подтвердили диагноз и определили тактику консервативного лечения.

Сейчас состояние ребенка стабильное, он находится под наблюдением специалистов Детского центра имени Рошаля.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.