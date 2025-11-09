Врачи Химок обсудили ИИ в медицине на IX Съезде терапевтов Московской области

20 медицинских специалистов Химкинской клинической больницы стали участниками IX Съезда терапевтов Московской области 7 ноября. Вместе с коллегами они обсудили вопросы внедрения искусственного интеллекта в здравоохранении, сообщает пресс-служба администрации округа Химки.

Например, в первый день работы Съезда специалисты поговорили на тему разработки и внедрения современных медицинских информационных систем, применения ИИ в диагностике и лечении. Уделено особое внимание телемедицине.

На мероприятии были представлены доклады о современных подходах в неврологии, респираторной медицине, терапии диабета и диагностике сердечно-сосудистых заболеваний. Всего в рамках Съезда провели 18 секций, мастер-классы, круглые столы и дискуссии.

Заместитель главного врача Химкинской клинической больницы по поликлинической части Ирина Николаевна Должкова была награждена Благодарственным письмом.

Мероприятие прошло 6–7 ноября в рамках губернаторской программы «Здоровье Подмосковья». Организаторы — Минздрав Подмосковья, МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского и Ассоциация врачей терапевтов и специалистов смежных специальностей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

