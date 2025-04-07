Врачи-дерматовенерологи МОККВД отмечают профессиональный праздник

Ежегодно 7 апреля отмечается День дерматовенеролога — праздник, посвященный профессионалам, которые неустанно заботятся о здоровье кожи и борются с инфекциями, передаваемыми половым путем. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Московский областной клинический кожно-венерологический диспансер включает в себя 15 филиалов и охватывает весь регион, обеспечивая доступ к качественной медицинской помощи жителям разных городских округов. В учреждении трудится команда из 148 опытных врачей-дерматовенерологов, каждый из которых ежедневно оказывает помощь пациентам в борьбе с кожными и венерическими заболеваниями. Специалисты регулярно совершенствуют свои навыки, участвуя в конференциях, семинарах и программах повышения квалификации, чтобы быть в курсе последних достижений медицины. Подтверждением высокого профессионализма служат победы в областных конкурсах. Так, заместитель главного врача по медицинской части, врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Елена Авербух стала победителем конкурса «Лучший врач Московской области» в номинации «Лучший инфекционист», что является заслуженной наградой и свидетельством большого вклада в развитие дерматовенерологии в регионе.

«Наше учреждение является одним из ведущих в регионе по оказанию специализированной помощи населению. Мы гордимся своими специалистами, которые демонстрируют высокий уровень профессионализма и заботы о пациентах», — отметил главный врач Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии министерства здравоохранения Московской области, кандидат медицинских наук Юлия Матушевская.

Основная задача врача-дерматовенеролога заключается в обнаружении и решении проблем, беспокоящих пациентов. Именно поэтому крайне важно не оставлять без внимания любые изменения на коже и своевременно обращаться к специалистам. Оформить запись на прием к врачу-дерматовенерологу можно по телефону контакт-центра 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.