Врачи больницы Электростали спасли 91-летнюю женщину со сгнившим желчным пузырем

В Электростальскую больницу поступила 91-летняя женщина с жалобами на сильные боли в животе, слабость и повышенную температуру. В срочном порядке врачи провели необходимые обследования, по результатам которых поставили диагноз — острый холецистит (воспаление желчного пузыря). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Женщину стали готовить к операции, но ее оттягивало то, что ранее пациентка перенесла инфаркт головного мозга, страдала ожирением, гипертонической болезнью, а также тяжелым нарушением ритма сердца и хронической сердечной недостаточностью.

«Операция под общим наркозом длилась более 2 часов. Во время хирургического вмешательства мы выявили, что желчный пузырь полностью сгнил и дал воспалительное осложнение на всю брюшную полость — начался перитонит. Кроме того, из-за сопутствующих заболеваний и интоксикационного синдрома артериальное давление пациентки стало снижаться, что потребовало дополнительной лекарственной поддержки. Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана домой», — рассказал врач-хирург Электростальской больницы Дмитрий Мирошниченко.

Регулярное прохождение профосмотра и диспансеризации позволяет выявить большинство различных патологий на ранней стадии. Записаться на прием можно по телефону 122, через чат-бот Денис в Telegram или оставить заявку через региональный портал госуслуг «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.