Врачи Бакулевского центра провели прием в Давыдовской больнице Орехово-Зуева

В филиале № 6 Орехово-Зуевской больницы прошел традиционный выездной прием специалистов национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева. Консультацию провели доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиолог, а также сосудистый хирург и кардиохирург. Прием посетили 43 пациента, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Выездные приемы позволяют пройти осмотр и проконсультироваться с профильными врачами рядом с домом. В первую очередь на прием к столичным специалистам попадают те, кому необходимо пройти хирургическое лечение заболеваний сердца и сосудов. Личная консультация помогает более точно наблюдать пациентов в динамике и индивидуально решать сроки операционного вмешательства или повторной консультации», — прокомментировал главврач Орехово-Зуевской больницы Максим Балясников.

Следующая выездная консультация бакулевских врачей пройдет 9 июня в Давыдовской больнице. Записаться можно через своего лечащего врача-кардиолога.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.