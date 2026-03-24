Врач заявил, что к стоматологу стоит относиться как к священнику

Пациенту важно найти «своего» врача и наблюдаться у него так же регулярно, как люди приходят к священнику за советом. Важно проводить профессиональную гигиену полости рта хотя бы раз в год, сообщил РИАМО главный врач стоматологической клиники «Персона» Максим Матюхин.

«Есть способ снизить расходы, по сути, один, но железный. Чтобы расходы на стоматологию были низкими, нужно ходить к хорошему доктору на регулярные осмотры. Раз в полгода, ну, хотя бы раз в год, не реже. Найдите своего врача-стоматолога, с которым вы идете по жизни, как со священником, и он вам будет подсказывать, что нужно делать и как. Своевременно», — сказал Матюхин.

Он пояснил, почему так важна профессиональная гигиена раз в полгода или хотя бы раз в год. Первые несколько этапов кариеса никак клинически не ощущаются. Зуб не болит, полость не чувствуется, а разрушение идет. И чем глубже оно зайдет, тем дороже и масштабнее будет лечение.

«Во время профгигиены доктор чистит зубы так, как пациент самостоятельно не сделает никогда. Какими бы хорошими ни были пасты и щетки. Единицы могут ухаживать за полостью рта так, чтобы прийти на прием и доктор сказал: „Вам ничего не нужно и профгигиену проводить не нужно“», — отметил стоматолог.

Матюхин уточнил, что современный рацион питания большинству этого не позволяет. Чтобы полость рта всегда была в идеале, нужно сидеть на очень строгой диете.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.