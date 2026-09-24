Врач в Подмосковье объяснил причины зуда после сбора урожая в сентябре

Врач-дерматовенеролог Красногорского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Станислав Соколов объяснил, почему после осенних работ на участке могут появиться зуд и высыпания и когда стоит обратиться к специалисту, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В конце сентября после сбора урожая и уборки растений на руках могут появиться зуд, покраснение и мелкие высыпания. Такие симптомы не всегда означают аллергию: кожу могут раздражать растения, земля и средства для ухода за посадками.

Например, мелкие жесткие волоски на листьях и стеблях огурцов вызывают зуд, особенно если кожа сухая или на ней есть трещины и царапины. Похожую реакцию могут вызвать сок растений и удобрения.

«Если после сбора урожая появились зуд и покраснение, руки нужно промыть прохладной водой и постараться не расчесывать. Если такая реакция повторяется, лучше работать в перчатках и закрывать одеждой предплечья», — рассказал врач-дерматовенеролог Красногорского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Станислав Соколов.

В некоторых случаях симптомы связаны с контактным дерматитом. Сок отдельных растений также повышает чувствительность кожи к солнцу: покраснение, отек или пузырьки могут появиться через несколько часов после работы на участке.

Небольшое раздражение обычно проходит после прекращения контакта с растением. Если симптомы усиливаются, следует обратиться к врачу-дерматовенерологу. Записаться на прием можно через региональный портал «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.