Врач Умнов: употребление яиц каждый день может привести к инфаркту миокарда

Если постоянно употреблять яичницу, омлет и яйца вкрутую, то у человека могут начать прогрессировать атеросклеротические изменения, сообщил преподаватель кафедры хирургии медфакультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

По его словам, яйца нельзя есть каждый день из-за большого количества холестерина в них.

Как пояснил врач, прогрессирование атеросклеротических изменений в организме приводит к сужению просвета артерий, становится хуже кровоснабжение органов. Все перечисленное повышает риск развития сердечно-сосудистых осложнений, среди которых и инфаркт миокарда.

«Высокое содержание жиров в яйцах может способствовать накоплению интерстициального жира в органах, что также является фактором риска для здоровья. При недостаточной термической обработке яиц, например, при употреблении жидкой яичницы с хлебом, существует риск заражения сальмонеллезом, что представляет серьезную угрозу для здоровья», — сказал Умнов в разговоре с «Лентой.ру».

Он добавил, что жарка яиц на растительном масле, добавление в них бекона и колбасы может увеличить риск развития онкозаболеваний. А чрезмерное соление блюд, в которых есть яйца, может привести к повышению артериального давления.

