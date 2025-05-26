Врач Уланкина: болезни щитовидной железы чаще развиваются при йододефиците

Риск развития заболеваний щитовидной железы значительно выше у людей с наследственной предрасположенностью и дефицитом йода, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Один из наиболее значимых факторов риска — наследственность. Если у родственников, например, родителей, братьев, сестер были диагностированы болезни щитовидной железы, например зоб или аутоиммунный тиреоидит, то риск развития таких недугов возрастает», — рассказала Уланкина.

Она добавила, что в группе риска также находятся люди с дефицитом или избытком йода, курильщики, употребляющие алкоголь, а также жители экологически неблагополучных районов, где в почве и воде могут содержаться радионуклиды, тяжелые металлы и пестициды, влияющие на работу эндокринной системы.

Радиоактивное облучение, особенно в детском возрасте, увеличивает вероятность онкологии щитовидной железы.

«Свою лепту вносят хронические стрессы и нервные перегрузки, вредные условия труда, например, работа с химикатами, радиацией или тяжелыми металлами, а также возрастные и гормональные изменения, связанные с беременностью, менопаузой или половым созреванием. В эти периоды щитовидка особенно уязвима», — отметила врач.

Уланкина резюмировала, что к дополнительным факторам риска относятся сахарный диабет 1 и 2 типа, аутоиммунные заболевания, такие как ревматоидный артрит и системная красная волчанка, хронические вирусные инфекции (гепатит С, вирус Эпштейна — Барр), ожирение и метаболический синдром

Всемирный день щитовидной железы отмечается ежегодно 25 мая. Он был учрежден по инициативе Европейской тиреоидологической ассоциации в 2008 году.