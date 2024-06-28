Врач-трансфузиолог Жемчугин: у жителя Москвы найден новый тип крови

В Москве нашли донора с неизвестным до нынешнего времени вариантом резус-фактора, о своих особенностях он не подозревал, сообщает kp.ru .

Молодой человек захотел стать донором и пришел с этой целью в Больницу имени М. П. Кончаловского. Медики забрали у него кровь, после чего обнаружились ее необычные свойства. Особенности донора привели врачей в замешательство.

Как отметил врач-трансфузиолог Дмитрий Жемчугин, кровь молодого человека исследовали поэтапно. Первичное исследование показало, что у него вторая группа крови и отрицательный резус.

Дальнейшая проверка выявила антиген D как положительный, образец крови отправили на дополнительные исследования. В результате было выявлено, что этот антиген у молодого человека относится к очень редким формам. Причем он отсутствует в номенклатуре международного научного общества переливания крови.

Кровь отправят на дальнейшие следования, чтобы подтвердить или опровергнуть необычную находку. Ее будут проверять на международном уровне.

Жемчугин отметил, что в потенциале данный донор может помогать людям с таким же редким фенотипом крови.