Врач Тананакина объяснила, почему сахар и трансжиры приводят к ожирению

Некоторые продукты, например, сахар, в рационе могут незаметно способствовать набору веса, влияя на обмен веществ и аппетит, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина.

«Сахар — один из главных факторов, влияющих на набор веса. Он добавляет в рацион лишние калории, не давая организму ощущения насыщения. Газированные напитки, выпечка, сладкие перекусы содержат большое количество сахара, который быстро усваивается, но не дает долговременной энергии», — пояснила Тананакина.

Она добавила, что избыток сахара приводит к резким скачкам уровня глюкозы в крови, что вызывает активный выброс инсулина. Частые скачки инсулина могут способствовать накоплению жира, особенно в области живота.

«Систематическое употребление сахара может снижать чувствительность к лептину — гормону, который отвечает за чувство сытости. В результате человек продолжает есть, даже когда его организм не нуждается в пище», — отметила эндокринолог.

По ее словам, не менее вредны и трансжиры. Они присутствуют в маргаринах, кондитерских изделиях, фастфуде и готовых полуфабрикатах.

«Трансжиры повышают уровень „плохого“ холестерина, снижая при этом уровень „хорошего“, что нарушает обмен веществ. Кроме того, они могут способствовать накоплению жира, особенно в области живота, и негативно влиять на работу сердечно-сосудистой системы», — подчеркнула специалист.

4 марта отмечается Всемирный день борьбы с ожирением. В России от ожирения страдает четверть населения.