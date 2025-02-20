Врач Станкевич рассказала, почему нельзя игнорировать симптомы затяжной простуды

Весна не всегда приносит облегчение от сезонных простуд — многие продолжают страдать от затяжных симптомов. Такое состояние может показаться привычным, особенно если тест на коронавирус отрицательный. Однако затяжные простуды требуют особого внимания. Об этом РИАМО сообщила директор по лабораторной медицине лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Любовь Станкевич.

Симптомы затяжной простуды включают легкую температуру до 37,5 °C, постоянную усталость и кашель, который не проходит неделями. Часто это состояние ошибочно принимают за обычное ОРВИ, хотя за этим диагнозом могут скрываться разные причины. На самом деле, аббревиатура ОРВИ охватывает более 200 вирусов: парамиксовирусы, респираторно-синцитиальный вирус, метапневмовирус, аденовирусы и другие. Некоторые из них вызывают тяжелые формы респираторных заболеваний. Более того, возможно одновременное заражение несколькими вирусами, что осложняет течение болезни.

«Есть три основные причины, по которым простуда может затянуться. Первая — рециркуляция вирусов. Иммунитет подавляет возбудителя, но не уничтожает его полностью. В результате симптомы могут возвращаться волнами. Вторая причина — ослабленный иммунитет. Вирусы способны подавлять защитные клетки организма, что активирует скрытые инфекции, например, золотистый стафилококк, который начинает вызывать воспаление. Третья — атипичные возбудители, такие как хламидийная или микоплазменная пневмония. Они часто маскируются под простуду, сопровождаясь утомляемостью и длительным кашлем», — объяснила Станкевич.

Точный диагноз можно установить только с помощью лабораторных исследований. Одним из таких методов является мультиплексное тестирование, которое позволяет выявить несколько различных возбудителей по одному образцу. Это особенно важно при наличии атипичных инфекций, на которые не действуют стандартные антибиотики. Такие препараты назначаются только после подтверждения чувствительности возбудителя, чтобы избежать лишнего воздействия на организм.

«Понимание причин затяжной простуды помогает не только подобрать правильное лечение, но и избежать серьезных осложнений. Если симптомы сохраняются долго, не стоит откладывать визит к врачу — это поможет вовремя справиться с инфекцией и восстановить здоровье», — заключила врач.