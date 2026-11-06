Врач Сергиево-Посадской больницы объяснила, как снизить тревогу при беременности

Заведующая отделением патологии беременности роддома Сергиево-Посадской больницы Татьяна Головина рассказала, как справляться со страхами во время беременности и когда нужна помощь психолога, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Тревога во время беременности — естественное явление. Она может зависеть от срока беременности, жизненного опыта и здоровья женщины. Важно, чтобы тревога не превращалась в стойкий страх, мешающий повседневной жизни и вынашиванию ребенка.

В первом триместре женщины часто опасаются замершей беременности и выкидыша, пороков развития и генетических заболеваний у ребенка. Своевременные скрининги и обследования помогают развеять эти страхи. Будущих мам также тревожат внутриутробные инфекции, гипоксия плода и обвитие пуповины. Для наблюдения за состоянием ребенка применяют кардиотокографию (КТГ).

К третьему триместру внимание смещается на роды. Женщины боятся боли, разрывов, эпизиотомии, кесарева сечения, опоздания в роддом, одиночества и потери контроля. Некоторые испытывают страх смерти. После родов может возникнуть боязнь стать плохой матерью из-за неизвестности и ответственности за ребенка.

По словам Татьяны Головиной, чтение форумов и поиск симптомов в интернете часто усиливают тревогу. Помогают доверительные разговоры с врачом или акушеркой, поддержка партнера и близких, четкий план ведения беременности и родов.

«Самый необоснованный страх, по моему мнению, — это боязнь не справиться в родах. Во время родов женщина никогда не остается одна: рядом всегда есть поддержка в лице партнера или близкого человека, а также акушерки и врача», — рассказала Татьяна Головина.

Врач также отметила, что медсестры и врачи детского отделения помогут освоить уход за ребенком, гигиенические процедуры и грудное вскармливание.

Если тревога мешает спать, возникают панические атаки, навязчивые мысли или подавленность, необходимо обратиться к психологу или психотерапевту и сообщить о своем состоянии гинекологу. Забота о психологическом комфорте во время беременности так же важна, как наблюдение за физическим здоровьем.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.