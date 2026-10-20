Врач Сергиево-Посадского роддома объяснила, как лечат желтуху у младенцев

Заведующая отделением новорожденных Сергиево-Посадского родильного дома, врач-неонатолог Валерия Локтюшина рассказала о причинах желтухи у младенцев и ее лечении с помощью фототерапии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Желтуха новорожденных — пожелтение кожи и слизистых из-за накопления билирубина. Врачи различают физиологическую и патологическую формы. Физиологическая желтуха обычно появляется на 3–4-й день жизни и проходит к концу первого месяца или раньше.

Неонатальную желтуху регистрируют у 80–90% новорожденных. Отдельно выделяют гемолитическую болезнь, которая встречается у 3–5% младенцев и требует углубленного обследования и специализированного лечения.

Развитие желтухи связано с особенностями крови и обмена веществ. При рождении гемоглобин достигает 200–250 г/л, тогда как у детей старше года его нормальные значения — 120–150 г/л. При естественном разрушении эритроцитов высвобождается билирубин — оранжево-желтый желчный пигмент, который придает коже характерный цвет. Неонатолог ежедневно контролирует его показатели и при превышении пороговых значений определяет тактику лечения.

«В соответствии с действующими клиническими рекомендациями, фототерапия является основным методом лечения желтухи новорожденных. Механизм действия основан на воздействии света определенной длины волны на кожные покровы ребенка, что способствует трансформации билирубина и его последующему выведению из организма», — рассказала заведующая отделением новорожденных Сергиево-Посадского родильного дома, врач-неонатолог Валерия Локтюшина.

Желтуха грудного молока встречается примерно у 1% новорожденных. Ее проявления сохраняются на фоне грудного вскармливания и, как правило, проходят при переводе на искусственное. Эта форма требует дифференциальной диагностики и индивидуального подхода.

Перед выпиской важно минимизировать риск длительного повышения билирубина. На первом приеме участковый педиатр оценивает цвет кожи ребенка. Если желтушность сохраняется или нарастает, младенца направляют на стационарное лечение.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.