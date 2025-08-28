Врач рассказала, сколько нужно спать школьникам

Плавный переход к режиму сна и питания поможет школьнику легче войти в учебный процесс и избежать переутомления. Ученикам в младших классах нужно спать около 10 часов, сообщила РИАМО врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Важно помнить: сон — основа здоровья и хорошей учебы, школьнику младших классов спать нужно около 10 часов, но и более старшим детям важно выделять достаточно времени на ночной отдых. Недосып сразу отражается на поведении: ребенок становится капризным, хуже концентрируется и быстрее утомляется», — сказала Демьяновская.

Она добавила, что, если летом ребенок засыпал поздно, стоит начинать сдвигать время отхода ко сну на 15–20 мин. каждые несколько дней. Так школьник мягко привыкнет к новому графику. Подъем тоже стоит корректировать постепенно, чтобы будильник по утрам не был стрессом.

«Не забываем, что качество ночного сна зависит от того, как строится рабочий день, как ребенок трудится, отдыхает, питается. Важно, чтобы у ребенка был питательный и здоровый рацион с белками, сложными углеводами, полезными жирами, не стоит игнорировать или пропускать в спешке завтрак: он помогает получить заряд энергии на день. В течение дня обязательно должна быть прогулка на свежем воздухе, желательно в светлое время суток: даже если на улице пасмурно, важно получить свою порцию солнечного света», — отметила врач.

Отлично, если в течение дня у ребенка будут активные игры, спортивные занятия, возможно совместно с родителями, уточнила Демьяновская.

«А вот вечером лучше замедляться — перейти к более спокойным занятиям, готовить организм ко сну. Гаджеты вечером стоит ограничить: они провоцируют эмоциональные реакции и мешают выработке мелатонина, поэтому ребенку будет сложнее уснуть, а качество ночного отдыха будет хуже», — объяснила специалист.

Она подчеркнула, что важнейшее правило — режим дня должен быть предсказуемым и одинаковым изо дня в день. Тогда нервная система будет работать устойчиво, и ребенку будет легче переносить нагрузки, в том числе и школьные.