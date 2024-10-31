Врач рассказала об опасных заболеваниях, которые появляются из-за немытых рук

Регулярное мытье рук, несмотря на кажущуюся простоту, играет исключительно важную роль в профилактике множества инфекционных заболеваний. Пренебрежение таким простым правилом гигиены может привести к серьезным и порой опасным для жизни последствиям, сообщила РИАМО врач-эксперт лаборатории «ЛабКвест», врач-бактериолог Вера Сережина.

«Заражение чаще всего происходит одинаковым способом: человек касается грязной поверхности, а затем невзначай прикасается к лицу, глазам или губам. Даже небольшое прикосновение может быть достаточным для того, чтобы инфекция проникла в организм. Уличная еда без обертки, немытые фрукты и овощи, а также пища, приготовленная в антисанитарных условиях, часто становятся причиной попадания в организм опасных бактерий и вирусов», — сказала Сережина.

Сальмонеллез

Одним из самых известных заболеваний, которое может развиться при несоблюдении гигиены, является сальмонеллез. Эта инфекция вызывается бактерией Salmonella, которая может находиться в продуктах питания, особенно в тех, что не прошли достаточную термическую обработку.

Домохозяйки, пробующие сырой фарш на соль, подвержены особому риску. Характерные симптомы сальмонеллеза включают в себя постоянную рвоту и диарею, которые могут привести к серьезному обезвоживанию организма. В редких случаях инфекция может вызвать сепсис — тяжелое состояние, которое заканчивается летально в 25-50% случаев.

Дизентерия

Еще одно опасное заболевание — дизентерия или шигеллез, вызываемое бактерией Shigella. Дизентерия часто начинается с того, что человек недостаточно тщательно вымыл руки после посещения туалета. При этом бактерия может передаваться через пищу или при рукопожатии.

Также шигелла может выживать во внешней среде, в том числе в воде, что делает возможным заражение через загрязненные водоемы или при питье сырой воды. Симптомы дизентерии включают сильную диарею, боли в животе, высокую температуру и общую слабость. В тяжелых случаях болезнь может приводить к поражению нервной системы и даже к менингиту.

Ротовирус и ОРВИ

Через грязные руки могут передаваться вирусы. Одной из самых распространенных вирусных инфекций является ротавирус, вызывающий серьезные желудочно-кишечные расстройства. Этот вирус чрезвычайно устойчив к внешним условиям, он может выживать в воде несколько месяцев, а на поверхностях, таких как фрукты и овощи, до 30 дней. Как и в случае с бактериальными инфекциями, ротавирус может вызывать сильную диарею, а у людей с ослабленным иммунитетом последствия могут быть особенно тяжелыми, вплоть до энцефалита, который может привести к летальному исходу.

«Многие привыкли думать, что острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) передаются исключительно воздушно-капельным путем, однако это не так. Возбудители ОРВИ также могут попадать в организм через грязные руки, поскольку они сохраняются на поверхностях в общественных местах, таких как поручни в транспорте, ручки дверей, деньги и даже игрушки. Симптомы ОРВИ знакомы большинству: боль в горле, насморк, кашель и лихорадка. При отсутствии лечения или при тяжелом течении возможны осложнения, такие как бронхит или пневмония», — обозначила врач.

Гепатит А, паразиты и токсоплазмоз

Гепатит А, также известный как «болезнь грязных рук», представляет собой вирусное заболевание печени, которое передается через контакт с фекалиями инфицированных людей. Достаточно пожать руку человеку, который не помыл руки после посещения туалета, или воспользоваться общими предметами быта, чтобы заразиться. Симптомы гепатита А включают желтуху, тошноту, рвоту, боль в животе и, в долгосрочной перспективе, могут привести к печеночной недостаточности.

«Кроме бактериальных и вирусных инфекций, немытые руки могут быть причиной заражения паразитарными заболеваниями. Энтеробиоз, вызываемый острицами, является одним из самых распространенных среди детей. Основной симптом — зуд в области заднего прохода, особенно выраженный ночью. Инфекция быстро распространяется в детских коллективах через общие игрушки и предметы. Для беременных энтеробиоз представляет особую опасность, так как может вызвать токсикоз, авитаминоз и гипоксию плода», — добавила Сережина.

Аскаридоз, вызываемый аскаридами, также является распространенным паразитарным заболеванием. Оно может привести к серьезным проблемам с желудочно-кишечным трактом, включая непроходимость кишечника. Паразиты конкурируют с организмом человека за питательные вещества, что может вызвать их дефицит.

«Токсоплазмоз, передающийся через контакт с инфицированными кошками и зараженными ими предметами, часто протекает бессимптомно, но для людей с ослабленным иммунитетом он может стать причиной воспалений глаз, легких и поражения нервной системы. Кроме того, токсоплазмоз опасен для беременных женщин, так как может вызывать тяжелые нарушения в развитии плода», — отметила эксперт.

Перечисленные заболевания далеко не исчерпывают список болезней, которые можно избежать, регулярно и правильно вымывая руки. Эта простая гигиеническая процедура остается самым доступным и эффективным способом защиты здоровья как самого себя, так и окружающих людей. Пренебрежение ей может иметь самые серьезные последствия, поэтому о важности мытья рук не стоит забывать ни в коем случае.