Врач рассказала о специи, которая повышает вероятность инфарктов и инсультов

Соль играет важную роль в обеспечении работы организма, однако ее чрезмерное употребление может обернуться серьезными проблемами со здоровьем, сообщила РИАМО эндокринолог и диетолог «СМ-Клиника» Армине Афонина.

«Когда соли в организме становится слишком много, у человека могут появляться сухость во рту, постоянная жажда, ощущение слабости, дискомфорт в области поясницы, отеки. Также характерны повышение давления свыше 140/90 мм рт. ст., головные боли, учащенное мочеиспускание, трудности с концентрацией внимания. Нередко усиливается аппетит, что со временем ведет к лишнему весу и ожирению», — пояснила врач.

Она отметила, что избыточное количество соли способствует задержке жидкости, увеличению объема крови и усиленной нагрузке на сердце. В результате со временем возрастает риск артериальной гипертонии, которая значительно ускоряет изнашивание сердечной мышцы. Это, в свою очередь, повышает вероятность инфарктов и инсультов.

По ее словам, еще переизбыток соли сказывается на работе почек, может спровоцировать образование камней в мочевыводящих путях и нарушить фосфорно-кальциевый обмен, что может привести к развитию остеопороза.

Чтобы избежать озвученных проблем, врач посоветовала сократить в рационе количество продуктов с высоким содержанием соли — фастфуда, копченостей, колбас, консервов, маринадов, снеков, соусов и соленых сыров.

«Также я советую не пересаливать блюда во время готовки, а добавлять минимальное количество йодированной соли уже в готовую пищу. Отличной альтернативой станут натуральные специи — куркума, кориандр, хмели-сунели и другие», — заключила Афонина.

