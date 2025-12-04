Врач рассказала о проверенном способе избежать проблем с щитовидкой

Йод — это один из тех микроэлементов, которые незаметны на тарелке, но критически важны для работы организма. Он нужен щитовидной железе, чтобы вырабатывать гормоны, поддерживающие рост, обмен веществ, работу мозга и нервной системы. Недостаток йода особенно опасен для детей и беременных женщин: он может тормозить развитие мозга ребенка и снижать интеллектуальные способности. Об этом РИАМО сообщила врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина.

Почему йододефицит — это проблема

Йододефицитные заболевания встречаются по всему миру. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 2 миллиардов человек рискуют столкнуться с последствиями нехватки йода. В России эта проблема тоже актуальна: дефицит микроэлемента наблюдается практически во всех регионах.

«Дефицит йода часто протекает незаметно. Человек может чувствовать усталость, рассеянность, снижение энергии и внимания, но не связывает это с питанием. У детей нехватка йода грозит замедленным умственным развитием, а у беременных женщин — нарушениями формирования мозга плода. Даже умеренный дефицит йода может снижать средний уровень интеллекта населения на 8–10%, что серьезно отражается на развитии общества в целом», — сказала эндокринолог.

Как защититься от дефицита йода

«Самый простой и эффективный способ профилактики — йодированная соль. Она не отличается по вкусу от обычной, но позволяет получать необходимое количество йода ежедневно. Всемирная практика показывает: массовое использование йодированной соли снижает заболеваемость эндемическим зобом и другими последствиями дефицита йода», — обозначила врач.

Есть также целевая профилактика для групп повышенного риска: беременные, кормящие женщины и дети. Им назначают препараты с йодидом калия, которые позволяют точно контролировать дозу микроэлемента.

Потребность в йоде меняется с возрастом:

• грудные дети — 50 мкг в день,

• малыши до 6 лет — 90 мкг,

• школьники — 120 мкг,

• взрослые — 150 мкг,

• беременные и кормящие женщины — до 250 мкг в день.

Биологически активные добавки с йодом использовать без назначения врача не стоит — их состав может быть нестабильным, и это не заменяет полноценную профилактику.

Дополнительные способы поддерживать уровень йода

Включайте в рацион морскую рыбу, морскую капусту, яйца и молочные продукты — они тоже являются источниками йода. Чтобы сохранить микроэлемент в соли, лучше добавлять ее в блюда после приготовления, так как при высокой температуре часть йода разрушается.

«Йод — крошечный, но жизненно значимый элемент. Его нехватка влияет на здоровье каждого человека и на развитие целого общества. Простые меры, вроде употребления йодированной соли и контроля питания, помогают избежать серьезных проблем с щитовидной железой и поддерживают здоровье мозга у детей. Если вы сомневаетесь, хватает ли вашему организму йода, обратитесь к эндокринологу. Профилактика сегодня — залог здоровья завтра», — добавила Тананакина.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.