Врач рассказала, как мужчине сохранить молодость после 40 лет

Примерно до 40 лет мало кто из мужчин всерьез задумывается о внешнем виде, но при достижении этого возраста они чаще начинают обращать внимание на свою внешность. Регулярные физические нагрузки остаются залогом к поддержанию здоровья и красоты. Нельзя игнорировать и регулярные кардиотренировки, рассказала РИАМО к. м. н. врач-косметолог, дерматовенеролог, руководитель Центра медицинской косметологии и дерматологии, врач-дерматовенеролог, косметолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Анпилогова.

Вопреки расхожему мнению, за своей внешностью в наше время следят не только представительницы женского пола, но и брутальные мужчины. И это вполне объяснимо: сегодня ухоженный внешний вид — один из основных атрибутов успешности и надежности, что особенно важно при налаживании деловых контактов.

Залогом красоты и здоровья остается спорт. Физические нагрузки помогают не только держать тело в тонусе, но и гарантированно улучшают настроение и общее самочувствие. Какой именно вид физической активности выбрать, зависит от предпочтений.

«Следует отметить, что для создания сбалансированного рельефного тела и повышения общей выносливости организма необходимо давать не только силовые нагрузки, но и выполнять регулярные кардиотренировки. Важно знать, что укрепить мышцы, повысить выносливость можно с помощью силовых нагрузок», — заявила Анпилогова.

Она напомнила, что, посещая спортзал, не стоит забывать о соблюдении правил гигиены: всегда использовать личное полотенце, принимать душ до и после тренировки. Также важно обратить внимание на дезинфекцию оборудования в зале.