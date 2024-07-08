Врач рассказал про неочевидные стороны приема антидепрессантов

Руководитель неврологической службы Максим Воронцов рассказал, что антидепрессанты принимают не только для лечения депрессии, пишет Газета.ru .

«Антидепрессанты условно делятся на 3 большие группы — антидепрессанты со стимулирующим эффектом (для пациентов, чувствующих себя подавленно), антидепрессанты подавляющего эффекта (в случаях переполняющего человека эмоционального напряжения) и антидепрессанты с нейтральным действием», - отметил врач.

По его словам, на сегодняшний день нет убедительных доказательств большей эффективности отдельного вида таких препаратов.

Антидепрессанты имеют накопительный эффект, на передачу нервного импульса от приема лекарства на центральную нервную систему может уйти 2-3 недели, а настоящий эффект возникает через месяц. Нельзя отказываться от приема, получив первые результаты.

При этом миф о том, что антидепрессанты тяжело отменять, не имеет под собой научных доказательств. Довольно часто специалисты советуют постепенно сокращать дозу, одновременно внимательно отслеживая изменения в состоянии пациента.