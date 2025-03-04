Врач предупредила о «полезных» продуктах, которые могут вызвать ожирение

Некоторые продукты, которые считаются полезными, на самом деле могут способствовать набору веса. Например, готовые смузи и фруктовые соки, несмотря на натуральный состав, могут содержать много сахара, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина.

«Маркетинг часто делает продукты привлекательными, добавляя к ним ярлыки „низкокалорийный“, „обезжиренный“ или „здоровый“. Однако в реальности такие продукты могут содержать большое количество сахара или искусственных добавок, которые увеличивают их калорийность и влияют на обмен веществ», — пояснила Тананакина.

Она отметила, что готовые смузи и фруктовые соки, несмотря на натуральный состав, могут содержать много сахара. Их употребление в больших количествах может привести к переизбытку калорий и скачкам уровня глюкозы в крови.

«Орехи и семена — полезный источник жиров и витаминов, но из-за высокой калорийности они могут способствовать набору веса. Даже полезные продукты важно употреблять в умеренных количествах», — добавила эндокринолог.

По ее словам, низкокалорийные альтернативы также могут быть обманчивыми. Продукты с пометкой «обезжиренный» часто содержат дополнительные углеводы и сахара, что делает их не менее калорийными, чем стандартные варианты.

«Важно изучать состав продуктов, а не полагаться только на маркетинговые заявления. Осознанный подход к питанию — лучший способ избежать набора веса», — заключила специалист.

4 марта отмечается Всемирный день борьбы с ожирением. В России от ожирения страдает четверть населения.