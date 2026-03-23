Врач предупредил россиян о скачках давления весной

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев заявил, что весенние перепады погоды и магнитные бури вызывают скачки артериального давления у метеочувствительных людей, сообщает Общественная Служба Новостей .

Ранняя весна сопровождается резкими сменами циклонов и антициклонов, колебаниями температуры, влажности и атмосферного давления. По словам врача, такая «барическая пила» особенно тяжело переносится гипертониками и гипотониками.

«При понижении атмосферного давления во время циклонов у людей с исходно низким давлением оно падает еще сильнее, вызывая слабость, головокружение, сонливость. При повышении атмосферного давления при антициклонах уже гипертоники чувствуют ухудшение состояния и рост артериального давления», — рассказал Еделев.

Перепады температуры также нарушают регуляцию давления: на холоде сосуды сужаются, в тепле расширяются.

Весной активнее Солнце, чаще происходят магнитные бури.

«Солнечные магнитные бури влияют на текучесть крови, делают ее более густой и склонной к тромбообразованию, что увеличивает нагрузку на сердце. Они также нарушают работу блуждающего нерва и изменяют тонус кровеносных сосудов, что может приводить к хаотичным скачкам давления без видимых причин», — сообщил врач.

В группе риска — люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, атеросклерозом, ожирением, подростки, пожилые и беременные. Специалист рекомендовал контролировать давление дважды в день, не пропускать прием назначенных препаратов, ограничить соль и кофеин, соблюдать режим сна и обращаться к врачу при выраженных симптомах.

