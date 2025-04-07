Врач Подмосковья рассказал, как на госуслугах получить справку о вызове скорой помощи

В Подмосковье на портале «Здоровье. Госуслуги» можно получить справку о вызове скорой помощи. Новый сервис уже рекомендуют жителям региона. Ведь электронная справка имеет такую же юридическую силу, как и оформленный бумажный вариант документа, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Для получения справки в электронном виде необходимо зайти на портал «Здоровье», пройти авторизацию через ЕСИА — Единую систему идентификации и аутентификации. Затем в разделе «Электронные медицинские документы» в блоке заказа справок добавить справку с наименованием «Справка о вызове скорой медицинской помощи». Система найдет информацию о вашем вызове, и вы увидите сообщение «Запрос отправлен», — рассказал заместитель главного врача Московской областной станции скорой медицинской помощи Игорь Ушаков.

Электронная справка будет сформирована в течение трех рабочих дней, а ссылка на скачивание будет доступна в личном кабинете в разделе «Электронные медицинские документы». Даже если вызов скорой помощи был в прошлом году, данные о вызове бригады сохранятся в личном кабинете. Теперь заявителю не стоит тратить время на визит в один из 14 архивов Московской областной станции скорой медицинской помощи, а достаточно получить on-line справку, приложив минимум усилий и сэкономив время.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.