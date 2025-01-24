Врач-педиатр МОЦОМД рассказала, как снизить риск хронических заболеваний у детей

Снижение риска хронических заболеваний у детей — важная задача, к которой следует подходить со всей серьезностью. Заведующий кабинетом врача-педиатра участкового ДП N3, врач-педиатр Московского областного центра охраны материнства и детства подчеркивает, что основой профилактики является правильное питание. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Рекомендуется включать в рацион детей больше овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов, ведь именно они обеспечивают организм необходимыми витаминами и минералами. Исключение сладостей и фастфуда поможет избежать избыточного веса и связанных с ним проблем», — отметила специалист.

Физическая активность также играет ключевую роль в укреплении здоровья по мнению доктора. Регулярные занятия спортом не только способствуют поддержанию нормального веса, но и улучшают общее самочувствие. Ходьба, плавание, велосипед — все это отличные способы активного времяпрепровождения. Кроме того важно следить за режимом сна. Недостаток отдыха может негативно сказаться на иммунной системе и вызвать разнообразные заболевания. Состояние окружающей среды также имеет значение; избегание загрязненных мест и защита от токсинов помогут поддерживать здоровье ребенка на должном уровне. Психологическое здоровье детей также требует внимания. Стресс и негативные эмоции могут способствовать развитию хронических заболеваний. Родителям стоит создавать поддерживающую атмосферу, где ребенок сможет свободно выражать свои чувства и переживания. Регулярное общение и активное участие в жизни ребенка помогают выявить и решить возможные проблемы на ранней стадии.

«Привычка к регулярным медицинским осмотрам играет важную роль в профилактике заболеваний. Важно не только следить за физическим состоянием ребенка, но и вовремя вакцинировать его против распространенных инфекций. Заботы о здоровье должны стать частью семейного уклада, ведь именно взрослые формируют осознанные привычки у детей», — заключила доктор Ряскова.

Кроме того, не стоит забывать о важности гигиены. Правильное мытье рук, соблюдение личной гигиены и чистота в доме — основы, которые помогают предотвратить многие заболевания. Совместные занятия с детьми, такие как уборка или приготовление пищи, могут сделать процесс обучения приятным и познавательным, что способствует формированию хороших привычек на всю жизнь.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.