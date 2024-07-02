Врач оценил перспективу подхватить лихорадку денге на Олимпиаде

Доктор медицинских наук и врач-иммунолог Владислав Жемчугов прокомментировал возможность вспышки лихорадки денге во время проведения Олимпийских игр 2024 года в Париже. По мнению эксперта, сценарий полноценной вспышки маловероятен, сообщает Общественное Телевидение России .

Вместе с тем медик добавил, что, хотя лихорадка денге традиционно распространена в тропических и субтропических регионах, в последнее время она начинает все чаще фиксироваться и в Европе из-за изменения климата.

По мнению Жемчугова, на Играх в Париже вряд ли стоит ожидать вспышку лихорадки денге, однако единичные случаи инфицирования все же возможны.

«В Париже будут люди со всего мира. Они могут приехать в инкубационном периоде и привезти с собой вирус, а местные комары могут его разнести», — пояснил иммунолог.

При этом Жемчугов отметил, что вакцины от лихорадки денге пока не существует. Ранее предпринимались попытки ее разработки, но испытания показали, что вакцинированные переносят заболевание «хуже, чем в первый раз», отмечает издание.

В связи с этим основной упор в профилактике лихорадки денге должен быть сделан на избегании контактов с комарами-переносчиками.