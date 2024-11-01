Врач-офтальмолог из династии врачей трудоустроилась в женскую консультацию МОЦОМД

В женскую консультацию № 2 Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) пришла на работу врач-офтальмолог из известной династии врачей — Анна Восканян. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Выпускница Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова, она получила специальность «Лечебное дело» в 2022 году, а два года спустя завершила ординатуру по офтальмологии и оптометрии в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского.

Следуя по стопам родителей, Анна выбрала медицинскую профессию, ее отец, Армен Захарян, на протяжении многих лет трудится в Люберецком родильном доме и является признанным авторитетом в области акушерства и гинекологии. Сначала был заведующим родового отделения в Красковском роддоме, затем на протяжении 11 лет трудился заведующим родового отделения в МОЦОМДе. Сейчас работает врачом акушером-гинекологом в акушерском обсервационном отделении. Мама, Седа Захарян, работает врачом-педиатром детской поликлиники № 2 (врачом школьного и дошкольного отдела). Старший брат — стоматолог, младший пока школьник, но уже задумывается о карьере врача.

«Дети наследуют от родителей не только гены, черты лица, интеллектуальные способности, традиции, материальные блага, но и профессии. Семейные профессиональные династии — это не только передача знаний, накопленного опыта, секретов мастерства от поколения к поколению, но и особая атмосфера, образ жизни. Дети идут по стопам своего родителя осознанно, ведь они прекрасно понимают, какая работа их ждет, потому что знают о ней все уже с самого раннего детства», — прокомментировала главный врач МОЦОМД, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук Татьяна Мельник.

Молодой доктор училась в ординатуре по целевому договору с МОЦОМД. Устроилась на работу в женскую консультацию по целевому договору. Для любого молодого специалиста очень важно начало трудового пути. Важны и коллектив, с которым ему предстоит работать, и атмосфера, и поддержка, и опыт профессионалов. Хочется надеяться, что молодые сотрудники, пришедшие на работу в МОЦОМД по зову души и сердца, не будут разочарованы в своем выборе и станут достойными приемниками своих учителей. Коллектив центра желает молодой коллеге постоянно совершенствовать свой профессиональный уровень, проявлять терпение и помощь пациентам, стать настоящим профессионалом своего дела.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.