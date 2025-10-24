Врач объяснила, сколько макарон в день можно есть без вреда для здоровья

Оптимальная порция макарон — 200–250 граммов на один прием пищи, так как переизбыток пасты в рационе может привести к набору веса, запорам и дефициту витаминов, сообщила РИАМО кандидат медицинских наук, врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Четкой универсальной цифры нет — норма зависит от индивидуальных особенностей человека, его физической активности и общего рациона. Однако можно ориентироваться на размер порции: 200-250 г — достаточное количество макарон для одного приема пищи. Перебор начинается тогда, когда макароны становятся основой рациона, вытесняя другие важные продукты — овощи, фрукты, мясо и рыбу. Это может привести к дефициту витаминов, клетчатки и других питательных веществ, необходимых для организма», – сказала Кашух.

Она добавила, что употребление большого количества макарон может привести к набору веса, запорам и вздутию живота.

«Чтобы макароны приносили пользу, а не вред, они должны быть изготовлены из твердых сортов пшеницы. Готовить их нужно «аль денте» — оставлять слегка недоваренными. Полезно сочетать макароны с овощами, зеленью и нежирными сортами мяса, рыбы. Это поможет сбалансировать блюдо и обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами», – отметила врач.

Кашух предупредила, что жирных и калорийных соусов, таких как майонез, лучше избегать. Вместо них можно использовать овощные подливки.

«Также можно взять за основу принцип Гарвардской тарелки. Согласно ему, блюдо нужно условно разделить на 4 части. Две из них нужно заполнить фруктами и овощами (кроме картофеля), еще одну — продуктами, содержащими сложные углеводы, в том числе макаронами из твердых сортов пшеницы, и последнюю — белковыми продуктами (мясо, рыба, яйца)», – резюмировала специалист.

Каждый год 25 октября Всемирный день макарон отмечают все любители макаронных изделий. Гастрономический праздник был учрежден в 1995 году по инициативе участников конгресса производителей пасты, который проходил в Риме.