Врач объяснила, как во взрослом возрасте исправить прикус

Врач Дмитрова: исправление прикуса у взрослых может занять до трех лет

В общественном сознании понятие «неправильный прикус» прочно ассоциируется с подростковым возрастом и брекет-системами. Однако современная ортодонтия свидетельствует об обратном: нарушения окклюзии — это масштабная проблема взрослого населения, последствия которой выходят далеко за рамки стоматологии. Об этом РИАМО сообщила главный врач стоматологического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д.м.н. Алина Дмитрова.

«Прикус, или окклюзия, представляет собой динамическую систему взаимоотношений зубных рядов при их смыкании. Эта система находится в неразрывной связи с функциональным состоянием височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС), жевательной мускулатуры и связочного аппарата. Длительное нарушение этого баланса инициирует каскад патологических процессов, затрагивающих различные системы организма», — сказала Дмитрова.

Этиология нарушений прикуса у взрослых пациентов носит многофакторный характер. Помимо генетической предрасположенности, ключевую роль играют приобретенные состояния:

Частичная или полная адентия (отсутствие зубов) без своевременного ортопедического восстановления.

Бруксизм, приводящий к патологической стираемости зубов.

Неадекватно выполненные ортопедические конструкции (коронки, мостовидные протезы) и пломбы, нарушающие высоту прикуса.

Посттравматические деформации челюстно-лицевой области.

Системные заболевания, влияющие на метаболизм костной ткани.

Нарушения осанки, вызывающие компенсаторные изменения положения нижней челюсти.

«Клиническая картина патологии прикуса характеризуется прогрессирующим течением. На начальных этапах отмечаются локальные признаки: повышенная стираемость эмали, клиновидные дефекты, рецессия десны, гиперестезия (повышенная чувствительность) зубов. С течением времени дисфункция усугубляется, проявляясь симптомами поражения ВНЧС: щелчок, хруст, боль при открывании рта, блокирование сустава. Нейромышечные нарушения проявляются хроническими головными болями напряжения, болями в шейно-воротниковой зоне, шумом в ушах», — объяснила врач.

По словам эксперта, длительно существующая окклюзионная дисгармония приводит к существенным изменениям внешности. Формируется выраженная асимметрия лица, углубляются носогубные складки, возникает дисбаланс нижней трети лица. Важно подчеркнуть, что без восстановления окклюзионных взаимоотношений коррекция этих изменений методами эстетической медицины не будет иметь долговременного эффекта.

«Современные методы ортодонтического лечения взрослых пациентов базируются на принципах междисциплинарного подхода. Помимо классических брекет-систем, широко применяются элайнеры — серия прозрачных капп для последовательного перемещения зубов. В сложных клинических ситуациях, сопровождающихся скелетными деформациями, ортодонтическое лечение комбинируется с ортогнатической хирургией», — добавила Дмитрова.

Продолжительность активного ортодонтического лечения у взрослых варьируется от 1,5 до 3 лет, что обусловлено завершением роста костной ткани и ее более низкими пластическими свойствами. Ретенционный период, направленный на стабилизацию результатов, является обязательным и часто требует пожизненного использования ретенционных аппаратов.

Так, по словам врача, неправильный прикус представляет собой не локальную стоматологическую проблему, а комплексное медико-социальное явление. Своевременная ортодонтическая коррекция является не инвестицией в эстетику, а необходимым компонентом сохранения здоровья в целом, позволяющим предотвратить развитие серьезных соматических осложнений.